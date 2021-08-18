شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1.1780، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الإشارة إلى أننا بانتظار كسر مستوى 1.1700 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1605.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1630 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط