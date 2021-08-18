شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأسفل – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 67.45 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 65.20 كهدف أول.

نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 61.55 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون مستويات 67.45 والأهم دون 68.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط