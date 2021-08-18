شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "وطني للحديد" ترتفع 64% بالنصف الأول لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة وطني للحديد والصلب، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 63.8% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 33.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى نمو حجم المبيعات و إنخفاض المصاريف التمويلية على الرغم من إنخفاض هوامش الربحية للفترة الحالية و زيادة المصاريف العمومية و الإدارية و زيادة مخصص الزكاة الشرعية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 322 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 205.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.4 مليون ريال في العام 2019.