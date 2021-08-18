شكرا لقرائتكم خبر عن "الكثيري القابضة" تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 710 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة الايرادات الناتجة عن زيادة المبيعات والتخفيف من الاجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 40.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 2.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.