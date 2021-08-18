شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها حديد عز، الشرقية ايسترن كومباني، أوراسكوم للتنمية مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكتروني، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2426 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13248 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4273 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3918 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 3654 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدلتا للسكر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المتحدة للإسكان والتعمير، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، بنك الكويت الوطني-مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، القاهرة للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، رواد السياحة-رواد، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 3.8 مليون سهم، 115 ألف سهم، 179.9 ألف سهم، 9.5 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 315 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، 988.4 ألف سهم، 2 مليون سهم، 25 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، سبيد ميديكال 108 ألف سهم، 7.5 مليون سهم، 250 ألف سهم، 9 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 7500 سهم.