شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.95 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.32 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.98 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.31 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.24 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.