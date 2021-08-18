شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 18-8-2021 في سوق الجملة ب6 أكتوبر، حيث سجلت الطماطم 2- 4 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعارالملوخية لتتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، والكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3_5.5 جنيهات للكيلو، سجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.