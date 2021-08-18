شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. غرفة القاهرة تبدأ تنفيذ خطة التطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا في تنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإداري وتجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين.

وعقدت الغرفة اجتماع للفريق المشترك الذي تم تكليفه بتنفيذ خطة العمل طبقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي بتطوير قدرات العاملين بالغرفة، وإعداد كوادر إدارية متعاقبة قادرة على القيادة والارتقاء بمستوي العمل ، بما يتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لاستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والاقتصادي بالغرفة ، بما يعود على منتسبيها بتطوير وتنمية كافة الخدمات التي تلبي احتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويساهم في دعم اقتصادنا القومي.

وقال "العربي" إن استراتيجية تطوير العمل بالغرفة تتضمن محاور عديدة ، وتراعي الأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في كافة التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على كافة المستويات بالغرفة ،فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالغرفة بمختلف درجاتها الوظيفية بما يصب في صالح العمل وتطوير الأداء بالغرفة بما يتواكب مع التطور العالمي.