شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية للتنسيق بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة سداد قيمة الأدلة الألكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال ما يقرب من 4500 مكتب بريد منتشرين بكافة انحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة مؤكداً حرص البريد المصري علي فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.