شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تبحث سبل الاستفادة من خدمات المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء ندوة حول «الملوثات وأثرها على جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية» بحضور الدكتورة هند عبداللاه مديرة المعمل، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، ولفيف من الخبراء والمتخصصين ومديري الجودة بالشركات أعضاء الغرفة.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، " الندوة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الغرفة، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والذي يعد أحد أهم المعامل في مصر والشرق الاوسط ومصنف دوليا ومعتمد لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث يغطي نحو ٩٥% من اعمالها الخاصة بتحاليل عينات الصادر والوارد، وذلك بهدف دعم سلامة الغذاء في القطاع الغذائى ورفع تنافسية الصناعة المحلية من خلال توعية الشركات بطرق التحليل القياسية المعتمدة دولياً والاطلاع علي أحدث النظم لتأكيد الجودة والمواصفات القياسية الدولية في مجال سلامة الغذاء.

وأضاف البسيوني، أن البروتوكول استكمالًا لعمليات تطوير وتحديث منظومة الخدمات بالغرفة واستراتيجيتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمعايير والاشترطات الدولية اللازمة لتحسين الجودة والرقابة على الأغذية.

وأوضح أن الغرفة تسعي لتعظيم الاستفادة الكاملة من إمكانيات والخبرات وبرامج التدريب والاستشارات والتحاليل التي يوفرها المعمل لشركات ومصانع الأعضاء بإمتيازات وتخفيضات تصل إلى نسبة 35٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة لبعض التحاليل، واسعار مميزة لجميع الأعضاء في مختلف أقسام الكشف عن ملوثات الأغذية ومتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بجانب برامج التدريب المتخصصة ومنها برامج نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، وتنظيم زيارات استشارية للمصانع مجاناً لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية هو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة وأول معمل معتمد في مصر والوطن العربي من هيئة الاعتماد الفنلندية الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد في مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات منذ 1996، بجانب من مراكز التدريب الرائدة في مجال سلامة الغذاء في مصر من خلال برامج متخصصة في نظم إدارة الجودة وتشريعات سلامة الغذاء وطرق وتقنيات تحاليل سلامة الغذاء وتأكيد الجودة.

واضافت، كما أن المعمل جهة خدمية تساعد على التصدير، ويختص بجميع التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء بجانب الجزء البيئي، حيث ساهم بدور رئيسي وفاعل في زيادة الصادرات الزراعية والرقابة على سلامة الواردات وحماية المستهلك من خلال تقصي نسب الملوثات الكيماوية والبيولوجية في الأغذية والمنتجات الزراعية في مصر.

وأشارت، أنه يتم تطوير واستحداث طرق تحليل جديدة بشكل دائم لمواكب تطور المواصفات القياسية العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، بجانب دراسة إضافة تحاليل لمركبات جديدة لتلبية كافة احتياجات القطاع الغذائي من خلال فريق عمل من الباحثين وأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

وأوضحت مديرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أن المعمل يعمل بطاقة أكثر من 80 ألف عينة سنوياً، كما يشهد طلب متزايد من العملاء بالقطاع الغذائي منذ العام الجاري، مشيرة أنه المستهدف انشاء فرعين للمعمل المركزي بكل من النوبارية والإسماعيلية بهدف التيسير علي العملاء وتوفير متطلبات سلامة الغذاء.

واستعرضت الخبراء والباحثين خلال الندوة، خدمات وأنشطة المعمل المركزي للمتبقيات، ودوره في مراقبة سلامة الغذاء والبرامج والخدمات الفنية والاستشارية بجانب أشهر أنواع التحاليل حيث يقدم المعمل تحليل متبقيات المبيدات لأكثر من 490 مبيد بمستوي فائق الدقة تغطي المبيدات المسجلة في مصر والمحظورة في جميع المجاميع الكيمائية وأكثر من 650 ملوث كيميائي وميكروبى، وتقدير العناصر والمعادن الثقيلة في الأغذية والبيئة والكشف عن السموم الفطرية، وتحليل الملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى معامل متخصصة في ميكروبيولوجيا الأغذية، والمضافات وجودة الأغذية والعقاقير الطبية وملوثات الغذائية الأخرى.

شارك في اللقاء، الدكتور عماد رمضان رئيس قسم الجودة، والدكتورة سناء الصاوي رئيس قسم متبقيات المبيدات، والدكتورة منى خورشيد رئيس قسم العناصر الثقيلة، والدكتور أحمد ممدوح رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والدكتورة لمياء رياض رئيس قسم العقاقير البيطرية، والدكتور محمد عبدالله رئيس قسم الميكروبيولوجى، والدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الدايوكسين، والدكتور أحمد سالم مدير وحدة اختبارات كفاءة الجودة، والدكتور طاهر قدح مدير التسويق ،والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي، وأدار الجلسات الدكتور رضا عبدالجليل مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.