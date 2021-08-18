شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه فى المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار مواد البناء استقرارها لجميع الخامات اليوم الأربعاء 18-8-2021، وفقا للأسعار الرسمية، وتراوح سعر حديد التسليح تسليم أرض مصنع اليوم 14200- 14600جنيه للطن، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقر سعر الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 880- 1150جنيها تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، "المخلوط" يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، و"الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك .

وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.