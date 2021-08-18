شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن بجميع أصنافها بالإضافة إلى أسعار البيض وذلك بحسب الأسعار الرسمية اليوم الأربعاء 18-8-2021 ، والتي اكدتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أما أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض في المزرعة حيث سجلت كرتونة البيض المزارع 37-38 جنيها في المزرعة بينما يترواح السعر للمستهلك بين 41-43 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 40-41 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-47 جنيها، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.