شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات تدفع "جاكو" لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التحول لتسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 282.9 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 775.8 ألأف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 169.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في المصروفات الإدارية والمخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 317.3 ألف ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 711.3 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى المخصصات المكونة خلال الربع الحالي في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.