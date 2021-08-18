شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 2021 مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام 2021 ، تحديدا أدنى مستوى فى تسعة أشهر ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاطر فى أسواق المال العالمية.

فقد اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.1701$ الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1708$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1722$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاطر فى أسواق المال العالمية ، خاصة تلك المتعلقة بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى العديد من الدول الأسيوية ،وقيام الحكومات هناك بتشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي مرة أخرى.

وفى الصين تحركت السلطات يوم الثلاثاء لتشديد الرقابة على قطاع التكنولوجيا لديها، ونشرت قواعد مفصلة تهدف إلى معالجة المنافسة غير العادلة وأمن البيانات، الأمر الذي زاد المخاوف حيال الإجراءات التنظيمية التي من المتوقع أن تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.