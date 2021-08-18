شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم فى بريطانيا يتجاوز التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعا بنسبة 2.0% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.3%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.5%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.8% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.3% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.