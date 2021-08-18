شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب واعتباره ملاذ آمن بسبب انتشار "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس آب عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ.