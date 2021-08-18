شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مستقرا عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.