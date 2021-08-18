شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: أسهم شركات التأمين السعودية تودع "استراحة كورونا" لتواجه تكاليف المطالبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن أداء أسهم قطاع التأمين المدرجة بالسوق السعودي تعكس التحديات الماثلة أمام شركات هذا القطاع.

وأوضح أن قطاع التأمين ومع سيطرة الجائحة في النصف الأول من العام الماضي، قد استفاد من مرحلة الإغلاقات التي خفضت تكاليف وتعويضات التأمين، بسبب عدم حركة المركبات وتوقف حركة النقل، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر أن في العام الحالي، تشكلت تحديات أمام شركات التأمين الصغيرة نسبياً أمام الحاجة إلى رؤوس أموال عالية لاستقطاب كفاءات متخصصة قادرة على المحافظة على الشركات في مواجهة التعويضات التي تواجهها.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التعويضات، يمكن تجنبها، في حال وجود فريق كفؤ، قادر على إدارة المخاطر، لحماية شركة التأمين.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة أمس مرتفعًا 0.63% ليكسب 70.98 نقطة ويقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 6.2 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات المواساة، والمتحدة للتأمين، وصناعة الورق، وأبو معطي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصادرات، وتهامة، والأندلس، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و 3.50%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وأملاك، والجزيرة، وأبو معطي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأبو معطي، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) في نهاية جلسة أمس منخفضًا 40.16 نقطة ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.