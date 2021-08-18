شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المقاولين: يوجد 175 ألف مقاول بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، إن إطلاق مبادرة تقييم المقاولين هي إحدى مبادراتها ضمن خطتها الاستراتيجية من 2020 إلى 2024، وتتيح لملاك المشاريع بالقطاع الخاص من تقييم أعمال المقاول بعد انتهاء المشروع بناءاً على معايير محددة.

وأضاف أن الخدمة تتيح لملاك المشاريع المستقبليين معرفة أداء المقاولين في المشاريع السابقة، وهو ما يتيح اختيار الأفضل لتنفيذ الأعمال، واختيار المتميزين من المقاولين وإتاحة الفرص للمقاولين للحصول على مشاريع أكثر وعروض سعرية أفضل، وذلك أحد أهداف الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجودة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح ثابت بن مبارك آل سويد، أن الخدمة تتيح الفرصة لمالك المشروع للدخول على منصة "مقاول" وتقييم الأداء والجودة للمشروع، ويظهر التقييم في صفحة "مقاول".

وقال إن عدد المقاولين العاملين في السعودية يبلغ 175 ألف شركة ومؤسسة مقاولات حالياً، منهم 100840 منشأة تعمل في بناء المساكن، وهي سعودية بالكامل أو مختلطة سعوديين مع أجانب.

وعن توسع الخدمة لتشمل القطاع العام، قال ثابت بن مبارك آل سويد، إنه بلا شك أن الخدمة في مرحلتها الأولى ويجري إطلاقها وتطويرها وتحسينها ثم توسيع نطاق المبادرة من خلال عمل المقاول مع القطاع الخاص أو الشركات الحكومية.

ومؤخرا، أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وهي إحدى مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

ويمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة.

وكانت الهيئة السعودية للمقاولين، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وقالت الهيئة إن المنتدى الذي يمثل إحدى مبادراتها، يشارك فيه هذا العام أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).