شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دار الأركان" السعودية تقفز 117% في الربع الثاني من 2021 لارتفاع مبيعات العقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 116.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.44 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.36 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 162.86 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 120.59 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وفي المُقابل، شهدت الشركة ارتفاعاً في مصاريف التشغيل، وإرتفاع أعباء التمويل وانخفاض ايرادات الاستثمار في الشركات الزميلة ، و كذلك إنخفاض الايرادات الاخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية قد تم تعويضه بارتفاع ايرادات التأجير وكان له الاثر على صافي الربح.

وكان الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال بالربع الثاني 2021 مقابل أرباح بلغت 12.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 304.6 مليون ريال في العام 2019.