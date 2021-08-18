شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصرية تفوز بتنفيذ 80% من مشروع مرافق بسلطنة عمان بـ7.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ نحو 80‎%‎ من مشروع مرافق كبير فى سلطنة عمان، والبالغة تكاليفه نحو 7.5 مليار جنيه.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن الشركة سبق وفازت بالمركز الأول فى المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع من بين شركات عالمية وإقليمية، وهو عبارة عن تصميم وتوصيل خط مياه فى منطقة صحار العمانية بطول 225 كيلو متر مواسير.

أضافت المصادر أن المشروع تشارك فيه شركة بتروجيت بنسبة تنفيذ 30% سيضم 7 خزانات و4 محطات ضخ، وهو عبارة عن نظام متكامل لنقل مياه محلاة من البحر من محطة تحلية صحار إلى منطقة الظاهرة، ويشمل بناء محطات ضخ وخزانات بطول 225 كيلو متر من منطقة صحار إلى منطقة الظاهرة مارا بمناطق جبلية مرتفعات ومنخفضات.

ويتضمن المشروع جزء من مواسير الصلب، نفذته شركة بتروجت أعمال التركيب واللحام وتمثل 30% من حجم العمل فى المشروع، وجزء عبارة عن زهر مرن يمتد من صحار إلى محطتى الفتح بقطر 1600 ملى، وتم بناء 4 محطات ضخ مياه رئيسية بالإضافة إلى بناء 5 خزانات سعات من 150 ألف متر مكعب إلى 20 ألف متر مكعب، علاوة على تنفيذ خطوط انحدار ونظام تحكم فى الشروع الكترونيا لمتابعة الأعطال وحركة المياه.