شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اليورو للجلسة من الأدنى له في تسعة أشهر أمام الدولار والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1716 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1708، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1723، بينما الأدنى له في تسعة أشهر عند 1.1702.

هذا وتترقب الأسواق الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 2.2% مقارنة بنمو 1.9% في القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي والقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 0.9% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 1.60 مليون مقابل ارتفاع 6.3% عند 1.64 مليون في حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء ارتفاعاً إلى 1.61 مليون مقابل تراجع 5.3% عند 1.59 مليون في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد 27-28 تموز/يوليو وتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة، ومضيفاً أنه أصبح المال الرقمي أكثر أهمية.