شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على اللون الأخضر متغاضية عن تمديد القيود للحد من تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الأربعاء متغاضية عن أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، الأمر الذي دفع بنك نيوزيلندا الاحتياطي البقاء على أسعار الفائدة صفرية دون تغير بخلاف توقعات الأسواق برفعها، وجاء ذلك عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر نظراً لجائحة كورونا.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 2.1% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.9%، كما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 1.2%، أيضا بخلاف التوقعات عند 0.4%.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 53 مليار ين مقابل عجز 63 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.12 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 441 مليار ين مقابل 384 مليار ين في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 202 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 37.0% مقابل 48.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 39.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ وتيرة النمو إلى 28.5% مقابل 32.7% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 35.1%.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 7.8% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 18.6% مقابل 12.2% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 15.8%.

وفي سياق أخر، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت استقرار التراجع عند 0.1% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر أسعار الأجور تباطؤ النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الأول والتوقعات عند 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.5%، دون التوقعات عند 1.9%.

وصولاً إلى قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 18 من آب/أغسطس بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع العاشر على التوالي، بخلاف النوقعات التي أشارت إلى زيادتها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50%، وذلك مع الموافقة على المحافظة على مستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، بعد أن تم خفضها في الاجتماع السابق، حينما تم الموافقة على وقف مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع في 23 تموز/يوليو الماضي.

ونود الإشارة، لكون قرار اليوم يأتي في ضوء فرض الحكومة النيوزيلندية قيود من المستوى الرابع على النشاط في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا والذي سريع العدوي والانتشار، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي الذي أفاد بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائدة بحلول الرابع الرابع من عام 2021، وأن قرار التأجيل هذه المرة يعكس قيود الفيروس التاجي الجديدة.

كما تطرق البيان إلى أنه تم مناقشة مزايا رفع أسعار الفائدة، وأقر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي الإبقاء على الفائدة دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة، وأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي لا يزال يعتزم تقليل مستوى التحفيز بمرور الوقت، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 1.15% بحلول الربع الثاني من عام 2022.

وفي نفس السياق، أعرب صانعي السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي عن كون قيود فيروس كورونا الجديدة تسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بالفيروسات، وأن المركزي النيوزيلندي في حالة تأهب لحيلولة الاضرابات التي يمكن أن يتسبب فيها تشفي، وذلك مع الإفادة بأن موقفهم الأقل ندماً هو مواصلة خفض مستوى التحفيز النقدي لترسيخ توقعات التضخم والمضي قدماً في المساهمة نحو الحد الأقصى من العمالة المستدامة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور والذي إعلان من خلاله أن المركزي النيوزيلندي أقرض واحد مليار دولار نيوزيلندي في إطار برنامج تمويل الإقراض، وذلك مع تطرقه لكون مصدر القلق في الوقت الراهن يكمن في الإغلاق، إلا أنه أقل أهمية مما كان عليه الحال في العام الماضي، مضيفاً أن نيوزيلندا في وضع جيد للغاية للحفاظ على الزخم الاقتصادي.

ونود الإشارة، لكون الأسواق تتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد 27-28 تموز/يوليو وتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:28 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 207.78 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,370,424 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 4,462 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.71% ليربح 13.68 نقطة ويصل إلى المستوى 1,929.31، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 198.72 نقطة ويصل إلى المستوى 27,623.19.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.67% ليربح 32.64 نقطة ويصل إلى المستوى 4,870.04، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 19.36 نقطة ويصل إلى المستوى 3,466.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح 192.45 نقطة ويصل إلى المستوى 25,938.32، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 22.96 نقطة ويصل إلى المستوى 3,166.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.59% ليربح 74.90 نقطة ويصل إلى المستوى 12,710.22، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 5.37 نقطة ويصل إلى المستوى 7,516.40.