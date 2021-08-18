شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الدعم– تحليل- 18-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تشكيله لتذبذب سلبي ليستقر بذلك قرب دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 4.2000 متأثرا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20. لابد من التأكيد على أهمية مراقبة تصرف السعر لهذا اليوم, ففي حال صموده فوق الدعم فإن ذلك سيزيد من فرص تجديده للمحالات الصاعدة ولنذكر بأهمية تجاوزه للحاجز المستقر عند 4.4200 لتعزيز الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على إلغاء النظرة الإيجابية لنتوقع تشكيله بذلك لموجات سلبية قوية قد تمتد نحو 4.0860 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2000 و 4.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم