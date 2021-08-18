شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.9135، وأغلق تداولات يوم أمس دونه، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار زيارة مستوى 0.9060 كهدف أول.

نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط