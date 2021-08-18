شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف الممتد – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي انخفاض إضافي قوي ليصل إلى مشارف الهدف الممتد عند 0.7225، ليدخل إلى القناة الهابطة التي تظهر بالصورة من جديد، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض وكسر المستوى المذكور للتوجه نحو 0.7100 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، فإننا نرجّح استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7290 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 0.7375 قبل تحديد مصير وجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط