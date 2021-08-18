شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وقلق المستثمرين بسبب كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الانخفاض فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وبعد أن اقترب من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا، ارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 69.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وربح الخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.83 دولار للبرميل.

وقال أفتار ساندو مدير أول معني بالسلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق النفط في ظل تراجعات متكررة إذ أن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة".