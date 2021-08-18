شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. التضخم فى بريطانيا وكندا يحدد مصير الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق المعادن الثمينة والعملات عددا من التقارير والأحداث الاقتصادية اليوم الأربعاء، والتي من المرتقب أن تغير مجريات التداول في البورصات العالمية خاصة على الذهب والذي شهد تغيرات كبيرة على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المقرر اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 إعلان بيان الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ومؤشر أسعار المستهلكين الكندى ومخزونات النفط الخام الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالى.

أسعار الذهب الآن، عيار 18 سجل 672 جنيها، وعيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، أونصة الذهب 1792 دولارا، وهذه الأسعار دون إضافة سعر المصنعية.

شهدت أسعار الذهب في مصر علي مدار الأسبوع الماضي ارتفاع بقيمة 21 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، والذى تجاوز 1790 دولار للأونصة الآن.

سعر الذهب عالمياً عوض خسائر تتجاوز 4% تعرض لها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وذلك مع تداعيات سلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.