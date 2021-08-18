شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.9%.