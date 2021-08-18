شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 2.1% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%، كما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 1.2% في الربع الأول، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ نمو إلى 0.4%.