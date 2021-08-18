شكرا لقرائتكم خبر عن فائض في الميزان التجاري لليابان خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 53 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 63 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.12 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 441 مليار ين مقابل ما قيمته 384 مليار ين في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 202 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 37.0% مقابل 48.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 39.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ وتيرة النمو إلى 28.5% مقابل 32.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 35.1%.