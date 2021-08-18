شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد اختبار مستوى 69.65 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 67.70 كهدف أول.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تمتد أهدافها إلى 66.00 ثم 64.55، مع التذكير بأهمية الثبات دون 69.65 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.50 والمقاومة 70.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط