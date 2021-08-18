شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بإيجابية – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي مؤقت يوم أمس لكنه يفتتح اليوم بإيجابية ليحاول الارتقاء فوق 23.75 من جديد، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 24.75 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 23.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد