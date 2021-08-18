شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليقترب من مستوى 1797.00، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 1825.15 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد