شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2615 ويجري محاولات لاختراقه، ليدعم فرص مواصلة الارتفاع وتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.2700.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بحمل السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 1.2615 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2500 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2690

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد