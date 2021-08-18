شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ موجة صاعدة – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 109.22، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 109.90 وتمتد إلى 111.00.

الثبات فوق 109.22 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد