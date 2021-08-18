الاقتصاد

الدولار مقابل الين يبدأ موجة صاعدة – تحليل - 18-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 109.22، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 109.90 وتمتد إلى 111.00.

 

الثبات فوق 109.22 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط السلبي على المدى اللحظي والقصير.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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