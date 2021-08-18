شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بشكل ملحوظ يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول عند 1.3760، وتجاوزه ليستقر دونه الآن، معززاً فرص استمرار الاتجاه الهابط وتحقيق أهداف سلبية إضافية تصل إلى 1.3680.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3875 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط