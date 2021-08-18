شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1700 ويتذبذب حوله، ونتوقّع استئناف التداولات السلبية لتجاوز هذا المستوى والتوجه نحو 1.1605 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 1.1780 والأهم دون 1.1820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1630 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط