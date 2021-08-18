شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يحاول الثبات فوق الدعم– تحليل – 18-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر القهوة مؤخرا لضغوط سلبية قوية مما أدى ذلك لتشكيل ارتداد تصحيحي هابط قوي ليستقر بذلك قرب الدعم المتمركز عند 176.20, نلاحظ تصدي السعر للضغوط السلبية حاليا بتذبذبه فوق هذا الدعم ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتجديد المحاولات الصاعدة والوصول نحو محطات إيجابية قد تبدأ من 188.10 و 193.90 على التوالي.

أما استسلام السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليضطر لتكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 171.10 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمثل بمستوى 164.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 176.20 و 188.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم