شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لهبوط قوي- تحليل - 18-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن ذلك لن يؤثر على الاستقرار السلبي نتيجة لثبات الحاجز المستقر عند 128.80 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع البيع.

مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الحالية قرب مستوى 128.15 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 126.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.10 و 128.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط