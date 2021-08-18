شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 194 مشروعا بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 1,4 مليار خلال 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظ الإسماعيلية طفرة كبرى فى تنفيذ المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، فقد تم تنفيذ 180 مشروعاً في مختلف القطاعات، بتكلفة 1,1 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 منها 25 مشروعاً في مجال الطرق، و12 مشروعأً في مجال التعليم، و60 مشروعأً في مجالي الكهرباء وتحسين البيئة، ومشروعين في مجال الشباب والرياضة، وجاري العمل بمعدلات جيدة في استكمال 50 مشروعأً في مجال الصحة، و29 مشروعأً في مجال الصرف الصحي، و3 مشروعات لتطوير العشوائيات.

وتتضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2020/2021 تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، تشمل 38 مشروعا للطرق، و64 مشروعا للصحة، و39 مشروعا للصرف الصحي، و14 مشروعا للتعليم، ومشروعين للشباب والرياضة، و37 مشروعاً في مجال الكهرباء وتحسين البيئة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية، بمحافظة الاسماعيلية، للعام المالي المنتهي، ومشروعات العام المالي الجاري 2021-2022: تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء بمدينة الاسماعيلية، تطوير ورصف كفاءة شارع فؤاد عزيز غالي، مشروع إنشاء حديقة الدراويش، وتطوير ميدان مصطفى كامل، إلى جانب الانتهاء من إنشاء مبني مركز ومدينة الاسماعيلية وحي ثالث والمركز التكنولوجي، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ منطقة الورش الحرفية الأولى بمدينة المستقبل بالاسماعيلية، على مساحة 18 فداناً، والمنطقة الثانية المزمع إنشاؤها على مساحة 25 فداناً.

وقام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمحافظة الاسماعيلية، لمتابعة المشروعات، المنوه عنها، للتقييم على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصةً الإنفاق الاستثمارى للحكومة.

تضمنت المشروعات، بمحافظة الإسماعيلية: الأعمال الجاري تنفيذها بطريق بر أيسر ترعة السويس، الأعمال الجاري تنفيذها بطريق «ترعة أبوصوير» قرية الواصفية، طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وعمل حائط ساند، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبنى المفرقعات بإدارة الحماية الميدنية ومتابعة أعمال المرحلة الثانية.