شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تصدير الغاز من مجمعى إدكو ودمياط للإسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية للغاز خلال الربع الثاني من عام 2021، من مصر والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن وذلك وفقا لدراسة لمنظمة "أوابك" وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتصدير الغاز وكانت كالتالى..

1-النمو فى الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط.

2-استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة .

3- تصدير نحو 7 شحنات من الغاز من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن الربع الثاني 2021 .

4- وصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن.

5 – 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها .

6- من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2021 تصدير عدد مماثل من الشحنات أو أكثر من مجمع دمياط.

البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة.

7- تبلع الطاقة الإنتاجية لمجمع دمياط للإسالة نحو 5 ملايين طن / السنة.