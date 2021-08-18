الاقتصاد

أعمال القابضة (AHCS) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 18-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.007 ريال، ليتمكن بذلك من تجاوز السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 1.03 ريال كمستوى اول ثم 1.08 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.96 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1 وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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