شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.007 ريال، ليتمكن بذلك من تجاوز السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 1.03 ريال كمستوى اول ثم 1.08 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.96 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1 وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد