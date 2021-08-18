شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 303 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 293 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 306 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 299 فلس وبين مستوى المقاومة هو 304 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط