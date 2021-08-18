شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 53.80 فلس، مسجلا انخفاضا بلغ 51.30 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر ابريل الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 54 فلس، لذلك نتوقع ان يتجه السهم حاليا لمستوى الدعم التالي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 52.1 وبين مستوى المقاومة هو 55 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط