شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم بقوة لاعلى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 232 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول،مما يعد اشارة ايجابية، كما اغلق السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 245 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 227 وبين مستوى المقاومة هو 238 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد