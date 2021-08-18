شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.557 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض خلال الايام القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.53 ريال كمستوى اول ثم 1.47 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط