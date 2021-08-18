شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يعمق عمليات جني الارباح -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 218 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 216 فلس كمستوى اول ثم 207 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 216 فلس وبين مستوى المقاومة هو 219 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط