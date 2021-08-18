شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 783 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول ثم 680 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 777 وبين مستوى المقاومة هو 790 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط