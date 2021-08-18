شكرا لقرائتكم خبر عن سنام (SANAM) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 18-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية خلال جلسة امس الثلاثاء عند مستوى 77 فلس، حيث اغلق عند مستوى 74 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوىالدعم 65 فلس كمستوى اول ثم 58 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 71.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 76.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط